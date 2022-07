Ragusa. Finanziati con il Pnrr due progetti per 2.500.000 Euro

“La missione 3.1 “Sport e inclusione sociale” del Pnrr, riservato ai Comuni capoluogo e a quelli con oltre 50.000 abitanti, – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – prevedeva la possibilità di presentare progetti di due tipi: cluster 1 per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti; cluster 2 per la realizzazione di nuovi impianti polifunzionali. Dei 159 Comuni che hanno partecipato, solo 26 hanno visto sia i progetti del “cluster 1” che quelli del “cluster 2” ammessi a finanziamento, senza riserve.

Ragusa che, dati alla mano, dimostra ancora una volta una capacità di progettazione e programmazione tutt’altro che scontata, è tra questi 26.

Sono stati quindi finanziati due progetti per complessivi euro 2.500.000 (somma massima prevista) così suddivisi: per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale A. Campo, euro 800.000 (che si vanno ad aggiungere agli euro 200.000 già stanzianti dal Comune per i lavori attualmente in corso), per la realizzazione di un nuovo impianto polifunzionale coperto, da costruire in uno spazio adiacente alla ex Scuola dello Sport euro 1.700.000.

Questa struttura servirà a rispondere alla crescente richiesta di impianti da parte di più società afferenti a diverse discipline”.

