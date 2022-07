A Modica la festa della Madonna del Carmine 2022

Un evento imperdibile nella calda estate modicana è certamente la festa in onore della Madonna del Carmelo: spiritualità, musica, preghiera. Un’atmosfera carica di fede per chi desidera ardentemente affidarsi alla materna protezione di Maria. Dal 13 al 15 Luglio un Triduo di preparazione curato da Don Giuseppe Minardo che sfocerà nella solennità del 16 Luglio caratterizzata dalla benedizione dei bambini e degli scapolari in entrambe le celebrazioni eucaristiche (9.30 e 19.30). Di queste ultime la più solenne sarà certamente quella delle 19.30 in quanto animata dai Musicisti della Parrocchia che eseguiranno la “Messa solenne in Do Maggiore” di C. Gounod per due voci ed Organo.

Finita la celebrazione seguirà immediatamente un concerto in cui il Soprano Florinda Sortino presenterà alcune delle pagine più belle della grande musica Liturgica e Sacra di ispirazione mariana coadiuvata da un’orchestra da camera formata per l’occasione da musicisti professionisti diretti dal Maestro Giuseppe Interlandi. A dialogare con l’Orchestra sarà l’Organista Martina Pesce che regalerà esempi di Musica Liturgica per Organo scritta da grandi autori di scuola ceciliana e non solo attraverso l’inconfondibile suono del prezioso Organo settecentesco della Chiesa del Carmine. La festa troverà il suo epilogo giorno 17 Luglio con la Celebrazione delle 19.

Salva