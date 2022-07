Azione vandalica ai danni del nuovo parco “Don Rosario Basile” in Via Fontana a Modica. Ignoti, nottetempo, hanno utilizzato del mastice per rendere inutilizzabili i lucchetti dei cancelli della struttura dove opera l’associazione “Crisci Ranni” e dove, da qualche mese, molta gente ama passeggiare o fare sport. Le telecamere potrebbero fare scoprire gli autori del brutto gesto.

