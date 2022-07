Lascia i domiciliari per andare in carcere l’uomo di 47 anni di Scicli che ha aggredito le due agenti della polizia municipale domenica a mezzogiorno. Il Gip presso il Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto disponendo il trasferimento in carcere dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

