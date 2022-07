Vittoria, Vinciguerra (FDI): “Ufficio Energia smantellato. Che fine ha fatto?”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra è intervenuto per chiedere chiarimenti all’amministrazione in merito all’Ufficio Energia, una branca dell’articolazione dell’ente che si occupa della realizzazione delle opere compensative.

“Dalle notizie che emergono pare che dell’Ufficio Energia, incardinato all’interno della Direzione Urbanistica, si siano perse le tracce. Al momento non si capisce lo stato dell’arte e quale sia l’articolazione dell’unità. Stiamo parlando di un ufficio importante che, nel recente passato, ha consentito di realizzare vari interventi ad esempio in via Cavour. Nello specifico l’Ufficio si occupava di interfacciarsi con le ditte che dovevano realizzare, a seguito di lavori, delle opere compensative cioè delle opere pubbliche a loro spese sul territorio comunale”, dice Vinciguerra.

“Di certo si tratta di un’occasione importante – aggiunge il consigliere – per sfruttare le possibilità di realizzare opere con una importante valenza ambientale e strutturale. Eppure l’ufficio preposto risulta bloccato ed è stato praticamente smantellato, creando un danno notevole pagato da tutta la città. Quindi il sindaco e il suo assessore al ramo – nonché il grande stuolo di consulenti – possono fare chiarezza in merito per comprendere quali siano i loro piani”.

