Confimprese. “Al mercato di Marina di Ragusa regna il caos”

Le aree assegnate non sono delimitate. Un vero e proprio caos al mercato settimanale di Marina di Ragusa. È fuori di dubbio che i mercati siano una importante risorsa economica e sociale, pertanto, andrebbero sostenuti e valorizzati, rettificando le evidenti disfunzioni. Non solo la “numerazione” a terra che manca ma anche i più elementari servizi. “Siamo dinanzi ad una situazione di autogestione da parte degli ambulanti – denuncia Diego Buttiglieri, rappresentante del settore ambulanti di Confimprese iblea -mancano i servizi igienici autopulenti, l’ambulanza che stazione lungo il perimetro esterno, i contenitori per differenziare i rifiuti prodotti dai mercatali e le vie di fuga”. Un’area, adibita giornalmente a parcheggio, che andrebbe attenzionata nel modo migliore. “le nostre ripetute sollecitazioni all’amministrazione comunale di Ragusa – aggiunge Buttiglieri -e all’assessore allo sviluppo economico Giovanna Licitra non hanno sortito gli effetti sperati. Gli abusivi continuano a stazionare nell’area esterna a discapito dei tantissimi colleghi che rispettano le regole”. Ricostruire il rapporto tra mercato e territorio, riorganizzando la struttura per offrire alla cittadinanza e agli operatori spazi per iniziative che possano riallacciare i rapporti tra gli abitanti di Marina di Ragusa e i vacanzieri, rendendolo un luogo di incontro sicuro e accogliente.

