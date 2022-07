Modica. Il cane Marso porta le fedi agli sposi – Video

MODICA. Un sì molto particolare, quello fra Elena e Salvatore, che il 20 giugno si sono giurati amore eterno nel suggestivo duomo di San Giorgio a Modica, luogo magico che ha portato alla realizzazione del sogno dei due sposini. Le due fedi nuziali sono state portate all’altare dal loro cane Marso, un bellissimo Pastore Maremmano Abruzzese. Gli sposi hanno voluto riservare un ruolo speciale per il loro migliore amico affidandogli un compito davvero importante.

Il servizio di cura ed organizzazione dell’entrata di Marso è stato svolto dai ragazzi di Wedding Chic Dog, Marco e Federica, da sempre amanti dei cani, che, dalla loro grande passione sono riusciti a farne un lavoro.

“Durante il nostro matrimonio, avvenuto sei anni fa, non abbiamo avuto la possibilità di far ricoprire questo importante ruolo a i nostri amici a quattro zampe – racconta Marco di Wedding Chic Dog – così abbiamo deciso di fare della nostra passione un servizio a disposizione di chi vuole usufruirne, e dopo tanti sacrifici, siamo riusciti a mettere su una vera attività. Era una scommessa non facile ma oggi grazie a Salvatore Liuzzo ed Elena Turlà, con il loro Marso anche il nostro sogno è diventato realtà.”

Tanta la commozione da parte dei presenti, che tra pianti e applausi hanno assistito ad un evento davvero speciale.

