Primo ingaggio col botto per il Ragusa calcio. Arriva Cascio

Il palermitano Davide Lo Cascio, esterno di difesa, classe 1996, 188 centimetri, è il primo nuovo ingaggio per la stagione 2022-2023 del Ragusa calcio 1949 in vista del campionato di Serie D. Lo Cascio, proveniente dal Troina, nel campionato di D, ha iniziato la propria carriera con il Palermo militando poi, tra le altre squadre, in Akragas, Noto, Rende e Marsala. “Ho subito risposto presente alla chiamata del Ragusa – dice la neoaquila azzurra – perché ho percepito il grande spirito d’entusiasmo che c’è attorno a questo progetto. Forse è la cosa che mi ha colpito di più. La grande determinazione, la grande voglia dei dirigenti azzurri che finora ho avuto modo di conoscere. Non capita tanto spesso. E, soprattutto, mi ha entusiasmato l’importanza del progetto che si vuole portare avanti. Dopo la promozione in Serie D, è come se ci fosse un nuovo inizio e già si parla di altri importanti traguardi. Mi fa davvero piacere potere essere qui in questo momento. E cercherò, come ho già avuto modo di ribadire a tutta la dirigenza, di dare il massimo”. Alla firma dell’accordo, presenti i vicepresidenti Emanuele e Leonardo Carnazza e il vicedirettore generale Alberto Ribellino. “Lo Cascio – affermano i Carnazza – sembra avere lo spirito giusto per interpretare al meglio il nostro nuovo progetto. E’ un ragazzo molto motivato e siamo certi che si inserirà al meglio nel puzzle che è in fase di costruzione per la nuova stagione”.

