Scicli. “Vigilesse” speronate e aggredite da automobilista

Due vigilesse in servizio oggi sono state speronate e poi aggredite verbalmente e fisicamente da un 47enne di Scicli. La vicenda si è verificata poco prima delle 14 in via Ponchielli al quartiere Jungi.

L’automobilistaera stato multato per avere sostato in un’area riservata ai ciclomotori.

Poco dopo, salito in auto ha speronato il veicolo di servizio della Polizia Locale, che è stato costretto a bloccare la marcia. A questo punto, l’uomo è sceso dal mezzo e dopo aver preso a pugni l’auto della Polizia municipale, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente le vigilesse.

Dopo pochi minuti sono arrivati a supporto alcuni colleghi delle due agenti e i Carabinieri. L’aggressore, un pregiudicato, si è allontananti ma è stato bloccato nella sua abitazione e, su disposizione del pm di turno, Monica Monego, è stato posto agli arresti domiciliari.

Le due agenti sono state portate al pronto soccorso, dove hanno ricevuto le cure dei sanitari. Ne avranno per otto giorni.

