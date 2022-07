Ragusa in movimento. Ragusa-Catania, le attese della burocrazia e gli incidenti aumentano

“Il nuovo incidente stradale, verificatosi mercoledì scorso sulla Ragusa-Catania, evidenzia come ci sia la necessità di fare presto perché possa, finalmente, essere dato il primo colpo di piccone che riguarda la nuova arteria che dovrebbe essere più moderna e con standard adeguati. Purtroppo, ancora adesso, facciamo i conti con i rinvii della burocrazia. Il bando con il prezziario rivisto è atteso per i primi giorni di questo mese. Speriamo bene visto che già il vecchio bando era stato rinviato per tre volte di fila”. E’ quanto afferma il presidente dell’associazione Ragusa In Movimento, Mario Chiavola, che aggiunge: “Ci ritroviamo a parlare di questa infrastruttura, che diventa fondamentale per il territorio, in quanto siamo consapevoli che buona parte del futuro economico della nostra area è inevitabilmente legata allo sviluppo della stessa. Non possono esserci dubbi di sorta. Dopo che le prime interlocuzioni che la riguardano risalgono al 1998, quando venne fuori la prima idea progettuale, la Ragusa-Catania è diventata adesso una necessità insopprimibile. Sono passati quindi 24 anni e, ancora oggi, siamo ancora senza un chilometro di strada rinnovata. Non disperiamo, comunque, e spingiamo tutti verso un’unica direzione affinché questa arteria stradale possa definitivamente essere ammodernata. Lo dobbiamo alle tante persone che, a causa di incidenti, hanno perso la vita lungo questa arteria. Lo dobbiamo ai nostri figli affinché possano avere la speranza di contare su un futuro infrastrutturale migliore. Incrociamo le dita”.

