Ciclismo. Gsd Almo continua a fare incetta di titoli regionali

Il Gsd Almo Nial Nizzoli continua a fare incetta di titoli regionali. E’ accaduto anche nello scorso fine settimana a Caltanissetta dove sono state impegnate le categorie Esordienti e Allievi. Sono arrivate tre vittorie con due titoli regionali e con un palmares complessivo che, adesso, per quanto riguarda questa stagione, arriva a ben cinque titoli regionali. Insomma, un vero e proprio trionfo. Margherita Putelli, ancora una volta senza concorrenti, ha ottenuto il successo nella categoria Esordienti femminile. Anche Clelia Centamore si è dimostrata all’altezza della situazione riuscendo a tagliare per prima il traguardo nella categoria Allievi femminile. Luca Brancato, inoltre, è tornato di nuovo ad essere molto competitivo come testimonia il successo ottenuto nella categoria Allievi. Sempre in questo stesso contesto, è arrivato anche il settimo posto di Salvo Tarantello. “Diciamo – dice Giuseppe D’Aquila, a nome del Gsd Almo Nial Nizzoli – che, ancora una volta, abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. I ragazzi sono scesi sul tracciato con la mentalità giusta dando subito filo da torcere agli avversari, con la pedalata adeguata a fermare ogni tentativo di rimonta da parte degli altri. Certo, avere già conquistato cinque titoli regionali, tra strada e crono, a questo punto della stagione, la dice lunga sulle capacità che finora abbiamo dimostrato. E, naturalmente, cercheremo di fare sempre meglio. Abbiamo tutte le carte in regola affinché ciò possa accadere. Ci muoveremo sempre lungo la solita direttrice, vale a dire l’impegno da profondere in ogni campo della nostra attività sportiva”.

