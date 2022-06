Modica. Divieto di conferimento secco non riciclabile per tutte le utenze comunali

Stante la grave emergenza rifiuti a causa dell’improvvisa chiusura dell’impianto OIKOS di Catania, si ricorda ai modicani, al fine di non incrementare disagi sul territorio per preservare l’igiene pubblica e il decoro del territorio, senza arrecare pregiudizio alla salute pubblica e alla salubrità ambientale, che è vietato, fino a nuove disposizioni, il conferimento dei rifiuti costituenti, la frazione del “secco non riciclabile” nel cassonetto grigio delle postazioni stradali dislocate su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’ordinanza emessa dal Commissario Straordinario. E’ altresì vietato, a tutte le utenze, senza alcuna distinzione, il conferimento della frazione del “secco non riciclabile “ nei cassonetti/carrellati adibiti alla raccolta delle altre tipologie di rifiuti differenziati (quali imballaggi di plastica e metalli, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro, frazione organica). Tutte le utenze domestiche e non domestiche devono osservare al massimo le regole della raccolta differenziata al fine di ridurre al minimo la frazione del “secco non riciclabile “, per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

