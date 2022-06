Nuovo Colpo per l’Avimecc Volley Modica, dalla A2 arriva Capelli

Altro grande acquisto per l’Avimecc Volley Modica, dalla A2 arriva Riccardo Capelli, schiacciatore classe 2000. Il millennial arriva dalla BCC Castellana Grotte e promette spettacolo ai tifosi che la domenica si appresteranno a vivere le gare del Palarizza. Il ragazzo approda alla corte di D’Amico come nuovo elemento modicano, pronto a dare il massimo in campo e a lottare per quei playoff che hanno visto Modica bloccata sempre al primo turno. Il roster prende sempre più forma e i ragazzi si riuniranno presto per l’inizio della preparazione.

Capelli dal canto suo spiega come: “Per me Modica era l’unica scelta plausibile. Vengo da un periodo particolare e ho bisogno di crescere e ritrovarmi, tutti mi hanno parlato bene di questa opportunità, di quanto si lavori bene in questa società e quanto si vivi bene in città”. Su D’Amico: “Non ho avuto ancora modo di parlare con lui ma sono felice di poterlo fare presto, mi hanno parlato bene di lui e sono pronto a mettermi in gioco”. Infine sulla stagione: “Mi aspetto grandi risultati, lavoreremo tutto l’anno per questo e sono certo che arriveranno. L’obiettivo resta sempre quello di migliorare i risultati del passato e per farlo dovremo dare il massimo perchè tutto il campionato sta vivendo un miglioramento con tante società che stanno lavorando per crescere”.

