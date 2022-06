Spagna. Andalusia: Partito Popolare si riconferma alle regionali

Sono passati 14 anni da quando i socialisti del PSOE governavano l’Andalusia ( la regione più popolosa della Spagna) con la maggioranza assoluta. Ora dopo il risultato del voto di domenica per loro rimarrà ancora un vago ricordo. Al contrario è andata benissimo al conservatore Partito Popolare indiscusso vincitore delle elezioni regionali andaluse che ha visto raddoppiare il numero dei parlamentari rispetto alle elezioni del 2018 passando da 26 ai 58 seggi odierni e senza la necessità di accordi con altri schieramenti politici. Mentre i socialisti hanno ottenuto 30 seggi, dei 109 deputati che compongono il parlamento regionale. Vox, estrema destra, ne ottiene 14 mentre le forze di sinistra Por Andalucía e Adelante Andalucía ne hanno ottenuti rispettivamente cinque e due. Molto male è andata invece ai liberali di Ciudadanos che perdono la rappresentanza nella camera legislativa regionale, dopo lo scrutinio del 99,6 per cento dei voti. Con la loro prima maggioranza assoluta, i conservatori hanno estromesso il Partito socialista (PSOE) come principale forza politica in Andalusia che perde ben 26 parlamentari, rispetto al 2018. Moreno Bonilla, leader regionale del PP, ha governato dal 2018 in coalizione con i liberali di Ciudadanos e con il sostegno parlamentare di Vox, ora rappresentato da Macarena Olona. Dopo i risultati, Moreno Bonilla ha apprezzato il fatto che la società andalusa gli abbia dato quella che ha definito una “maggioranza sufficiente e forte per governare per tutti i cittadini andalusi” in modo efficace senza dover dipendere da altri partiti, garantendo al popolo “ulteriori quattro anni di prosperità”. Ora il PP punta in alto e aspira attraverso il suo nuovo leader Alberto Núñez Feijóo a spodestare alle prossime legislative nazionali, l’attuale primo ministro, il disastroso Pedro Sanchez, che in politica estera sta perdendo molta della sua iniziale credibilità per le azzardate mosse del suo governo nello scacchiere internazionale in particolar modo in Medio Oriente e America Latina.

