Il Rotary di Modica ha consegnato alla dottoressa Antonella Di Rosolini, direttore UOSD Malattie Infettive dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, Il titolo “Paul Harris Fellow” in segno di apprezzamento e riconoscenza per il lavoro svolto per combattere la pandemia. Il premio che le è stato consegnato è un riconoscimento anche per tutta l’attività della direzione strategica e del personale sanitario.

