Il Club Inner Wheel di Scicli consegna una borsa di studio

Domenica scorsa il Club Inner Wheel di Scicli ha consegnato una borsa di studio del valore di € 500,00 a una talentuosa studentessa sciclitana frequentante il Liceo Artistico Galileo Galilei di Modica.

L. ha superato la selezione promossa da Intercultura e partirà presto per andare a frequentare il quarto anno di scuola in Slovacchia, accolta da una famiglia del luogo. La borsa di studio servirà a L. per aiutarla a realizzare il suo sogno e la sua sete di conoscenza di culture, usi e costumi diversi dai nostri. Queste le parole che la presidente Anita Portelli ha rivolto alla ragazza: sogna sempre, non smettere mai di sognare, vola in alto alla conquista del mondo e della conoscenza, abbi sempre rispetto di te stessa e non perdere mai la fiducia nelle tue possibiltà . Noi ti aspettiamo al tuo rientro in patria per condividere il racconto della tua avventura .

