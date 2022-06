Progetto Provolley Team Modica è terza alle Regionali

La Provolley Team Modica conquista un meritato terzo posto nelle finali regionali Under19, fissando un altro ottimo risultato di gruppo per le biancorosse guidate da Arianna Birolini, coadiuvata per l’occasione da Giancarlo Fortunato.

La finale si è svolta sabato scorso , a S. Agata di Militello. Proprio alla società di casa, la giovanissima

Campione regionale del torneo si è qualifica l’Accademia Volley Sicilia Catania, mentre al secondo posto la Volley Palermo. Terze classificate le biancorosse della Progetto Volley Team Modica e al quarto posto la Saracena Volley Brolo.

La soddisfazione per questo risultato arriva dopo una stagione intensa, alla fine della quale il Presidente Simone Cicero ha voluto ringraziare l’allenatrice Arianna Birolini per la professionalità e la totale dedizione e la dirigenza che si è spesa per il progetto, particolarmente Giorgio Scavino.

Gli esiti di questa stagione hanno dimostrato che con l’impegno e la costanza, con il sacrificio e il buon senso, coesi per il conseguimento di un obiettivo comune, nessun risultato.

Hanno lottato in campo Ludovica Vuoso, Elisa Regina, Francesca Valenti, Flavia Bellassai, Annalisa Mania, Asia Rinzivillo, Karole Migliore, Lucia Modica, Nicole Ventura, Carlotta Nicosia, Emanuela Scollo e Michela Noto

