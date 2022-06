Lasciare il gatto a casa mentre si è in vacanza: 5 consigli per renderlo felice

Con l’arrivo dell’estate torna per moltissimi italiani il momento delle tanto attese ferie. Sono però diversi coloro che hanno un micio in casa e che si chiedono cosa sia meglio fare: se portarlo con sé oppure lasciarlo a casa, magari prendendo qualche precauzione per non farlo sentire abbandonato e garantirgli tutto ciò di cui ha bisogno. Ebbene, quest’ultima sembra la soluzione migliore e sono gli stessi veterinari a confermarlo. I gatti infatti non sono come i cani: soffrono moltissimo i cambiamenti di ambiente e impiegano diverso tempo per abituarsi. Se si ha intenzione di partire per una settimana dunque è molto meglio lasciarli a casa.

Come evitare però che soffrano di nostalgia e che si sentano abbandonati? Ecco alcuni consigli utili per renderli felici anche durante la propria assenza.

#1 Il collare per ridurre lo stress del gatto

Non tutti lo sanno, ma esiste uno specifico collare che è particolarmente consigliato proprio per coloro che vanno in vacanza e che lasciano il proprio micio a casa. Questo prodotto rilascia una sostanza naturale (e dunque non nociva) che permette di calmare il micio, evitando che soffra di ansia o di stress durante la propria assenza. Lo si può acquistare online sul sito italiano FarmaOra al link https://www.farmaora.it e ricevere comodamente a casa.

#2 Lasciare sempre una finestra semi-aperta

Per ragioni di sicurezza, quando si va in vacanza si tende a chiudere accuratamente tutte le finestre ed abbassare anche le tapparelle. Se però si lascia il micio in casa non è proprio il caso di farlo: bisogna lasciare almeno una finestra semi-aperta, in modo che entri un po’ di luce e soprattutto che l’ambiente si possa arieggiare.

#3 Fontanella o abbeveratorio in casa

Naturalmente, il micio deve avere sempre a disposizione acqua in casa e non è sufficiente riempire la sua ciotola prima della partenza perché nel giro di una giornata potrebbe terminare. Fortunatamente esistono delle apposite fontanelle che permettono di lasciare a disposizione del micio una riserva costante di acqua fresca, ma anche abbeveratoi che contengono molti litri e che dunque permettono di garantirgli sufficienti liquidi per una settimana.

#4 Croccantini a volontà

Lasciare cibo umido nella ciotola potrebbe non rivelarsi un’ottima idea, perché questo tende a seccarsi facilmente. È molto meglio fare scorta di croccantini, lasciandone un bel po’ a disposizione per il proprio gatto in modo che quando ha fame possa attingere liberamente senza problemi.

#5 Mai lasciare il gatto completamente solo

Le accortezze che abbiamo appena visto sono sicuramente utili, ma è bene ricordare che il micio per quanto indipendente non andrebbe mai lasciato completamente solo in casa per una settimana intera. Bisogna dunque preoccuparsi di trovare qualcuno (un parente o un amico) che vada a fargli visita almeno una volta al giorno. Questo è importante non solo per controllare che abbia sufficienti quantità di acqua e crocchette ma anche per fargli compagnia ed evitare che si senta completamente trascurato ed abbandonato. Bastano 10 minuti al giorno per renderlo più felice.

Salva