Piano Estate 2022, Lorefice: “Graduatorie dei fondi PON per le scuole”

“Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione ha previsto per gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione la possibilità di partecipare al Piano Estate, utilizzando le risorse del PNRR.” Lo spiega in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa: “Il governo ha messo a disposizione degli istituti scolastici ben 179 milioni di euro, utili per attivare progetti che potranno svolgersi da giugno a settembre, lasciando che i nostri bambini e ragazzi, su base volontaria, vivano gli spazi scolastici anche nei mesi estivi, per arricchire il proprio percorso formativo, socializzando e interagendo con i propri compagni.

Un’ottima opportunità per favorire l’aggregazione, l’accoglienza e la vita di gruppo, in un periodo in cui i giovani e giovanissimi a causa della pandemia hanno visto ridursi notevolmente i momenti di condivisione.

I progetti del Piano Estate – prosegue Lorefice – possono spaziare su vari ambiti: dai laboratori d’arte, musica e sport, alla scrittura creativa. E ancora, progetti per accrescere le competenze digitali, l’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e alla cura dei beni comuni.

Sono felice che ci sia stata una buona risposta da parte delle scuole iblee, che in totale tra progetti già autorizzati e valutati figurano nella graduatoria finale con 34 istituti, per un totale di 1.868.025,80 euro.

Ecco l’elenco completo:

“Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE CARUANO” 38.892,00 euro Vittoria autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VANN’ANTO 69.895,40 euro Ragusa autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 38.892,00 euro Comiso autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE GIORGIO LA PIRA 66.066,00 euro Pozzallo autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE GALILEO FERRARIS 66.066,00 euro Ragusa autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO S.A.GUASTELLA 39.774,00 euro Chiaramonte Gulfi autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 38.892,00 euro Vittoria autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO CAP. PUGLISI 35.574,00 euro Acate autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO PORTELLA DELLA GINESTRA 69.902,00 euro Vittoria autorizzato

Primo Ciclo – SCUOLE ELEMENTARI PRIMO CIRCOLO COMISO DE AMICIS 39.908,40 euro Comiso autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO PSAUMIDE CAMARINENSE 54.138,00 euro Santa Croce Camerina autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PAPPALARDO 68.866,00 euro Vittoria autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE ENRICO FERMI 69.799,50 euro Vittoria autorizzato

Secondo Ciclo – IST PROF ALBERGHIERO PRINCIPI GRIMALDI 68.866,00 euro Modica autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DON LORENZO MILANI 69.898,80 euro Scicli autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE F. BESTA 40.656,00 euro Ragusa autorizzato

Secondo Ciclo – LICEO SCIENTIFICO FERMI 69.898,80 euro Ragusa autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO BERLINGUER 45.738,00 euro Ragusa autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE G.B. VICO – UMBERTO I – R. GAGLIARDI 66.066,00 euro Ragusa autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE QUINTINO CATAUDELLA 69.898,80 euro Scicli autorizzato

Primo Ciclo – SCUOLE ELEMENTARI MARIELE VENTRE 35.574,00 euro Ragusa autorizzato

Primo Ciclo – SCUOLE ELEMENTARI PALAZZELLO 39.908,40 euro Ragusa autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 38.892,00 euro Vittoria autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI 39.615,00 euro Ispica autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE GAETANO CURCIO 66.066,00 euro Ispica autorizzato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA – E. CIACERI 66.066,00 euro Modica autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE GIOSUE’ CARDUCCI 69.945,50 euro Comiso autorizzato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI VERGA 68.422,50 euro Modica valutato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO ELIO VITTORINI 69.898,80 euro Scicli valutato

primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO AMORE 30.492,00 euro Ragusa valutato

Secondo Ciclo – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S “GALILEI-CAMPAILLA” 69.690,60 euro Modica valutato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO TRAINA 66.066,00 Vittoria valutato

Primo Ciclo – SCUOLE ELEMENTARI PAOLO VETRI 39.774,00 Ragusa valutato

Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA 39.927,30 Ispica valutato

