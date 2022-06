TaoBuk. Sicilia al centro della cultura nel Mediterraneo

Sta avendo un grande successo la XII edizione del TaoBuk Festival ideato e diretto da Antonella Ferrara, che si conclude oggi a Taormina. Oltre 170 ospiti da 20 Paesi diversi tra scrittori e giornalisti, filosofi, pittori e musicisti, medici e fisici, giuristi, politici ed economisti, più di 90 incontri, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un pubblico di quasi 4 mila persone presente alla serata di Gala nell’incantata cornice del Teatro Antico di Taormina, tornato ad accogliere un volume di pubblico che non si registrava da prima dell’emergenza sanitaria. Sono queste le coordinate del successo di Taobuk – Taormina International Book Festival, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara e promossa dalla Regione Siciliana che termina oggi registrando 5 giorni di incontri sold-out nei principali luoghi coinvolti – piazza IX Aprile, la Fondazione Mazzullo e il San Domenico Palace – e dopo aver esplorato la Verità, tema della XII edizione, in tutte le sue sfaccettature, con ospiti come Michel Houellebecq, Paul Auster e il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Una vocazione, quella della città, confermata dalla presenza del Presidente della Repubblica, la cui partecipazione nella giornata di sabato, a poche ore di distanza dalla spettacolare serata di Gala, ha davvero reso per un giorno Taormina la capitale culturale d’ Italia. Non a caso, è proprio in questa occasione che è stata inaugurata l’installazione La Farfalla, cancellatura dei Malavoglia dell’artista Emilio Isgrò realizzata in esclusiva per il Festival in occasione del centenario della morte di Giuseppe Verga, ideale abbraccio tra arte e letteratura. Un connubio tra Arti e un parterre di ospiti che conferiscono al Festival un respiro internazionale, evocato anche dalle parole del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria Rocco Giuseppe Moles, che intervenendo al termine dell’incontro Cantiere Cultura – il tradizionale appuntamento dedicato al comparto dell’editoria con esperti, professionisti e istituzioni del settore – ha suggellato il ruolo del Festival nell’Olimpo delle manifestazioni internazionali, riaffermando il ruolo di Taobuk come uno dei tasselli fondamentali della filiera culturale contemporanea.

“L’ampiezza della proposta tematica, la coralità degli interventi, la levatura degli ospiti, l’abbraccio tra letteratura, arte, economia e scienza, da sempre cifra e tratto distintivo del Festival, sono stati determinanti nel sottolineare e rafforzare il ruolo della città come centro privilegiato di produzione e fruizione della cultura nella sua accezione più ampia.” spiega Antonella Ferrara, ideatrice e direttore artistico di Taobuk, ricapitolando alcuni dei momenti salienti del Festival. “Affrontando il tema della Verità, multiforme e molteplice per definizione, il palcoscenico di Taobuk ha portato le discipline a intrecciarsi e dialogare tra loro restituendo la complessità di un mondo sempre più connesso. Un simile scenario, internazionale e multidisciplinare, ha in Sicilia la sua casa naturale e privilegiata, in quest’isola delle letterature al centro del Mare Nostrum. Una Sicilia non frontiera ma cerniera del Mediterraneo, che dalla sua più antica colonia greca prende nuova vita e prosegue il suo percorso”.

Non solo: l’albo dei Taobuk Awards si è arricchito anche dei nomi del regista Roberto Andò e degli interpreti del suo prossimo film “La stranezza” Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con la consegna questa volta da parte, rispettivamente, dell’On. Alessandro Pagano, di Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana e di Salvatore Cuzzocrea, rettore dell’Università degli Studi di Messina. Dal cinema alla danza e all’arte, premiati inoltre Jacopo Tissi, già primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca, artista ospite del Teatro alla Scala di Milano, che ha ricevuto il Taobuk Award da Sandro Pappalardo, consigliere d’amministrazione Enit – Agenzia nazionale del turismo. Un turbinio di parole, arte, musica e spettacolo che sul palco ha visto alternarsi la cantante Malika Ayane, il soprano Olga Peretyatko, il violinista Alessandro Quarta, l’attore David Coco e il filosofo e accademico Nuccio Ordine, che ha tenuto una lectio sulla Verità, tema del Festival. La colonna sonora del Gala è stata affidata all’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, quest’ultimo co-produttore musicale della serata. Tra i premiati anche UNDO Studios, azienda fondata da Alessandro De Grandi e Riccardo Zanini, tra le realtà emergenti nello sviluppo di piattaforme di metaverso, vincitore della quarta edizione del TaoTIM, la “challenge” per startup e imprese innovative, consegnato da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.

Sarà possibile riviverne la magia del Festival sabato 25 su Rai 1, quando andrà in onda la Serata di Gala.

