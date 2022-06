Viabilità Marina di Modica. Carpentieri richiede un sopralluogo per risolvere criticità

“Attenzionare una serie di criticità che riguardano la viabilità cittadina a Marina di Modica. Si tratta di una serie di disservizi, spesso anche risolvibili con poco, che chi non vive a Marina di Modica magari non riesce a comprendere”. E’ quanto denuncia il Consigliere Comunale, Mommo Carpentieri, che invita il Comandante della Polizia Locale, Saro Cannizzaro, e il neo Commissario Straordinario, Domenica Ficano, a trovare una soluzione utile ad eliminare le diverse problematiche di viabilità che interessano Marina di Modica. “Invito il Comandante della Polizia Locale e il Commissario Straordinario – ha affermato Carpentieri – ad effettuare un sopralluogo congiunto con il sottoscritto per trovare una soluzione rapida alle tante criticità notate in questi primi giorni d’estate. Si tratta di piccoli ma necessari interventi che potrebbero di molto migliorare la vita di residenti, commercianti e turisti. Dalla segnaletica orizzontale a quella verticale, dalle aree riservare al parcheggio delle autovetture alla fermata dell’autobus che andrebbe rivista. Proprio nelle ultime ore – sottolinea ancora Carpentieri – è stata destinata a sosta dell’autobus un’arteria che invece andrebbe assolutamente lasciata libera al transito delle autovetture. Mi riferisco a Corso Mediterraneo, a pochi passi dalla Stazione dei Carabinieri. Una zona ad alto traffico cittadino, a doppio senso di marcia ed, in parte, riservata al posteggio delle autovetture. E’ facile comprendere quali disservizi si registrano quotidianamente ogni volta che l’autobus sosta in quella arteria. Lunghe file proprio davanti la stazione dei Carabinieri che invece dovrebbe, il più possibile, restare sgombera in caso di emergenza. L’autobus inoltre ostruisce gran parte della visibilità proprio davanti tale Stazione con tutti i rischi sulla sicurezza che ne derivano. Per tali ragioni – continua il Consigliere Carpentieri – mi sembra necessario organizzare fin da subito un sopralluogo congiunto utile a trovare una soluzione alle diverse criticità che riguardano la viabilità stradale a Marina di Modica. Quanto appena elencato è solo parte delle tante lamentele che ogni giorno molti cittadini e commercianti avanzano.

Mi rendo disponibile- conclude Carpentieri – a recarmi sul posto con gli organi interessati per valutare soluzioni a segnalare altri disaggi che in questi giorni si registrano a Marina di Modica”.

