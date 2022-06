M5s Ragusa. Regolamentare incrocio tra Via Melilli e Anfuso

“L’incrocio fra via Melilli e via Anfuso è costantemente teatro di incidenti stradali gravi. Al netto dei rilievi per ogni singolo incidente, è di tutta evidenza la pericolosità dell’incrocio, dove spesso si sommano il mancato rispetto dello stop per quanti si immettono su via Melilli e l’assoluta mancanza di rispetto per il limite di velocità da parte di quegli automobilisti, e sono tanti, che scambiano la via Melilli per una pista.”

È il consigliere del Movimento 5 Stelle Ragusa, Alessandro Antoci a reiterare le sollecitazioni all’amministrazione comunale, al fine di ottenere misure di sicurezza che si rendono indispensabili.

“Serve regolamentare il transito nell’incrocio e, nelle more di misure definitive, sarebbe opportuno vietare la svolta a sinistra per quelli che si devono immettere su via Melilli. Come sarebbe naturale, si dovrebbe svoltare a destra e alla rotatoria immettersi nel senso marcia contrario, evitando di tagliare il traffico di via Melilli”

Aggiunge ancora il consigliere Antoci: “E’ sempre difficile far comprendere agli automobilisti come una semplice manovra, anche se fa allungare il percorso di qualche centinaio di metri, contribuisce alla sicurezza di tutti, Naturalmente, nell’impossibilità di adeguati e costanti controlli, serve un costante servizio di telesorveglianza per colpire chi non rispetta la regola.

Non deve andare a finire come all’incrocio via Paestum- via Licitra, dove la gente, proveniente dal centro commerciale, nonostante il divieto, svolta a sinistra per attraversare il passaggio a livello”

Gli fa eco Antonio Tringali che si unisce all’ennesima sollecitazione per una questione di sicurezza non più rinviabile e aggiunge: “In ogni caso tutto dipende dalla carenza di personale del Comando di Polizia Municipale che non può attendere ai controlli in maniera adeguata e numericamente idonea.

Serve che l’amministrazione, anche se alla fine del mandato, predisponga atti e procedure per l’assunzione di vigili urbani per rispondere alle esigenze di un territorio vastissimo”.

