Ragusa. Continuano i lavori di riqualificazione di via Colajanni

“Conclusa la riqualificazione del marciapiede con il suo allargamento, che era praticamente inaccessibile a causa delle radici di alcune alberature, e completato il rifacimento della ringhiera, – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ragusa Gianni Giuffrida – procedono i lavori in via N. Colajanni con la riqualificazione del sottopasso e la riasfaltatura della carreggiata, così da risagomarla in linea con il più ampio marciapiede. I prossimi passaggi saranno l’installazione delle panchine e la copertura delle aiuole, con un rivestimento ad hoc per evitare che erbe infestanti possano crescere ai piedi dei tronchi. Tutto l’intervento sarà completato entro poche settimane”.

