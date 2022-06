Texas. Avvistata strana creatura all’esterno dello zoo di Amarillo

di Giannino Ruzza

E’ stata avvistata dalle telecamere notturne una strana creatura aggirarsi in posizione eretta all’esterno del recinto dello zoo di Amarillo in Texas. Un avvistamento non meglio identificato con fattezze lupoidi umanoidi che la direzione del parco rivolgendosi alla comunità ha lanciato sui social, non riuscendo a capire esattamente di quale specie possa trattarsi. Tuttavia la curiosità è grande e sta assumendo le tinte di un vero e proprio giallo. Misterioso il tweet lanciato dal direttore del parco di Amarillo Michael Kashuba: “È una persona con uno strano cappello a cui piace camminare di notte? Un chupacabra? Avete qualche idea di cosa possa essere? Se sì, fatecelo sapere. La curiosità, ovviamente, resta tanta.

Salva