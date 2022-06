Sismabonus. Modica, lunedì sarà interrogato l’imprenditore

Lunedì comparirà davanti al Gip di Ragusa, l’imprenditore modicano F.R.G,,, 55 anni, attualmente detenuto a seguito dell’indagine “Sisma-bonus”, eseguita dalla Guardia di Finanza. L’uomo è indagato per aver abilmente e fittiziamente creato nonché commercializzato, in concorso con altri cinque soggetti residenti tra la Lombardia e la Puglia, oltre 3,5 milioni di euro di falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo del cd.Sisma Bonus, in realtà mai avvenuti.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto, altresì, il blocco di tali crediti fiscali inesistenti, con il sequestro di denaro, beni e assetti societari in misura equivalente al profitto del reato, ammontante a 3.572.000 euro.

Il gip ha disposto il sequestro delle quote societarie , beni, disponibilità finanziarie degli indagati e il blocco sul portale dell’Agenzia delle Entrate dei crediti compensabili nei cassetti fiscali e riconducibili a 8 imprese (sedi in provincia di Pistoia, Roma, Milano, Frosinone, Brescia, e Cosenza).

