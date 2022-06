Siria. Andavano a mietere il grano: 9 lavoratori uccisi da una mina

Nove persone, tra cui cinque donne, sono rimaste uccise e altre 30 ferite da una mina esplosa al passaggio di un veicolo con a bordo lavoratori che si stavano dirigendo verso la città di Deir al-Adas per la mietitura del grano nella provincia meridionale di Daraa. Un territorio che era stato abbandonato dalle formazioni terroristiche dell’Isis, finito sotto il loro controllo, successivamente sconfitte dalle forze siriane. I feriti sono stati trasportati in ospedale nella vicina città di Sanamen, con diverse persone in condizioni critiche, ha riferito l’agenzia siriana Sana. Il 22 maggio scorso, tre bambini sono rimasti feriti gravemente nell’esplosione di una mina nella città di Ankhel, a nord di Dar’a. Diverse persone sono rimaste uccise in recenti incidenti simili in aree precedentemente controllate dai ribelli islamici, mentre l’ONU sta sollecitando il governo per una rapida rimozione dei campi e delle strade minate in tutta la Siria.

Salva