Chiesetta S.Nicolo Inferiore a Modica. Gli errori del Ministero

Sul sito ufficiale del Ministero dei Beni Culturali la chiesetta medievale di S. Nicolò Inferiore di Modica viene presentata con l’ immagine sbagliata della Chiesa cinquecentesca di S. Maria del Gesù di Modica alta. Lo segnale in un post, lo storico Giuseppe Barone, riferendosi, appunto alla chiesetta che si trova in Via Grimaldi. “Nessuna autorità istituzionale è intervenuta – rileva – per correggere il grossolano errore. Ma c’ è di più”. Nello stesso sito ed anche nei siti web locali si continua ad affermare che la la chiesetta è stata scoperta bel 1987 dal compianto Duccio Belgiorno. “In realtà si tratta di una “riscoperta”, perché già nel 1893 Raffaele Grana Scolari nella sua “Storia di Modica” ( vol. II, p.50 ) descriveva S. Nicolò ridotto a magazzino-deposito della famiglia De Naro Papa. E così per 100 anni i nostri avi hanno volutamente ignorato uno dei più prestigiosi monumenti del Medioevo modicano. Imperdonabile ignoranza per una città che ambisce a riproporsi a capitale italiana della Cultura”.

