Riconoscimento dal Senato alla “Cataudella” di Scicli

Gli alunni del Quintino Cataudella di Scicli hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Senato della Repubblica. Il progetto di legge presentato, “Voto con la Spesa”, è stato selezionato dalla Commissione di valutazione che ha particolarmente apprezzato la rilevanza etica del lavoro svolto. L’inserimento dell’insegnamento di Educazione Civica come disciplina nei Licei è stata l’occasione per avviare un serio percorso di lavoro condiviso. Il Dirigente scolastico prof. Enzo Giannone ha fortemente creduto nell’iniziativa, creando le condizioni per il buon esito. Al fine di ricevere un pieno riconoscimento per il lavoro svolto, gli alunni della classe quarta del Liceo Classico saranno, nel prossimo anno scolastico, coinvolti in incontri di formazione e premiazione con funzionari del Senato e avranno modo di illustrare, direttamente a Roma, ai Senatori della Repubblica il disegno di legge da loro predisposto. “Si tratta di un progetto di legge a cui crediamo molto – sottolinea il prof. Franco Portelli – perché si propone di contribuire a sostenere un nuovo modello di economia che privilegia la collaborazione piuttosto che la competizione, che rispetta il lavoro dell’uomo, che presta attenzione all’ambiente ed alla salute dei consumatori. Abbiamo superato abbondantemente quello che Luigi Einaudi definiva “punto critico” di non ritorno, diverso per ogni società, eppure esistente per ognuna di esse. E’ necessaria un’alleanza tra consumatori, piccoli produttori e commercianti onesti. L’alternativa alla competizione, allo sfruttamento, alla distruzione del lavoro, alla fine dell’agricoltura, è il consumo critico. Quando acquistiamo un prodotto dell’agricoltura condividiamo una storia, fatta di lavoro, di sacrifici, di amore per la terra. In troppi casi però siamo consumatori poco attenti e rischiamo di diventare complici di un sistema che sta distruggendo l’agricoltura. “Voto con la spesa” (presentazione video del progetto https://www.youtube.com/watch? v=gaVQexbuRvc) vuole eliminare le speculazioni generate dai troppi passaggi commerciali, far dialogare direttamente il produttore con il consumatore finale offrendo prodotti genuini. L’etica rappresenta per le aziende un differenziale competitivo molto forte. Nel futuro, saranno competitive le imprese che riusciranno a far percepire al consumatore che operano seguendo principi etici e di buona condotta. Avranno successo quelle aziende che saranno in grado di mettere al primo posto il cuore e non gli affari. L’utile rappresenterà, in questo modo, non un fine ma la semplice conseguenza di un lavoro che produce benefici alla collettività”.

