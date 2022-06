Vittoria e i condizionatori rumorosi. Riceviamo

All’indirizzo della mia abitazione a Vittoria esiste un problema che risale ad almeno 25 anni e che non si è riusciti a risolvere.

Dirimpetto alla mia casa ci sono gli uffici di Poste Italiane, in Via Matteotti angolo Via Ruggero Settimo, che hanno un sistema di condizionamento/aereazione posto sul terrazzo rumoroso e fastidioso, ma ciò che stupisce è che resta in funzione h24, 365 giorni anno, compresi domeniche e festività, dunque anche la notte.

Negli anni passati sono stati fatti reclami, che non hanno sortito nulla. Hanno cambiato l’impianto, perchè prima occupava per intero il terrazzo, adesso l’area occupata è un pò inferiore, ma il “disturbo” esiste sempre.

Si era suggerito di porre un timer che spegnesse nelle ore di chiusura l’impianto, almeno la notte si potrebbe riposare. Ho la sfortuna di avere proprio di fronte la camera da letto!!!

Oggi con le nuove normative, abbiamo l’obbligo di regolare la temperatura, di ridurre l’uso degli stessi(ai privati!!!!), in televisione hanno detto che vorrebbero fare dei controlli nelle case private, per vedere se si rispettano le normative ma…..alle Poste non dicono niente!!!

Quello che si chiede è di poter riposare la notte (l’ impianto si accende e si stacca ogni 3 minuti con relativo rumore più forte all’accensione.

La richiesta che si è sempre fatta è stata quella di spegnerla nelle ore di chiusura, basterebbe accenderla un paio d’ore prima dell’apertura, quindi anche nei festivi, percchè questa zona nei festivi e domeniche è deserta di traffico stradale quindi quel rumore arriva ancora più insistente, oltre anche al calore che si sprigiona dall’impianto!. Spero che si possa arrivare a una felice conclusione, le leggi le abbiamo bisognerebbe rispettarle e farle rispettare, senza danneggiare nessuno, la stessa ha rispetto x gli impiegati ma anche x l’ utenza, però la propria salute va rispettata e salvaguardata pure!

Lettera firmata

Salva