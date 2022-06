Il clero siciliano in udienza da Papa Francesco

In occasione della XXX giornata mariana sacerdotale, circa 300 sacerdoti provenienti dalla varie Diocesi siciliane, accompagnati dai Vescovi siciliani, sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco. L’incontro si è svolto nel giorno della Solennità della Patrona della

Sicilia, la Madonna Odigitria, e nel ricordo dei Beati don Pino Puglisi e Rosario Livatino.

Durante l’udienza il Pontefice ha trattato diversi tematiche quali: la situazione sociale, i giovani, i Beati don Giuseppe Puglisi e Rosario Livatino, lo stile pastorale, la sinodalità, l’affidamento a Maria e la riforma liturgica.

In un passaggio Papa Francesco ha sottolineato “Io non vado a Messa lì, ma ho visto delle fotografie. Io parlo chiaro, eh? Ma carissimi, voi ancora i merletti, le monete …: ma dove stiamo? Sessant’anni dopo un Concilio? Un po’ di aggiornamento anche nell’arte liturgica, nella moda liturgica! Sì, alle volte portare qualche merletto della nonna va, ma alle volte … È per fare un omaggio alla nonna, no? Avete capito tutto, no?, avete capito. È bello fare omaggio alla nonna, ma è meglio celebrare la madre, la Santa Madre Chiesa, e come la Madre Chiesa vuole essere celebrata. E che la insularità non impedisca la vera riforma liturgica che i il Concilio ha mandato avanti. E non rimanere quietisti.”

A margine dell’udienza mons. Raspanti, Vescovo di Acireale e Presidente dei Vescovi siciliani, ha commentato: “ci ha profondamente colpito l’elogio fatto dal Papa ai tanti preti che silenziosamente compiono il loro dovere nei nostri territori. A braccio, ha raccontato alcuni bei gesti di sacerdoti che sono arrivati alle sue orecchie: dall’attenzione ai bambini alla cura degli anziani. E ha voluto manifestarci la sua concreta e paterna vicinanza salutandoci ad uno ad uno al termine dell’incontro, benché fosse sulla sedia a rotelle. Ed eravamo trecento nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico”.

