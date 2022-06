Modica. 47°concorso nazionale della Bontà Sant’Antonio di Padova

Ieri, l’Assessore Maria Monisteri, insieme all’assessore Giorgio Linguanti hanno voluto incontrare uno degli studenti modello che ha partecipato al 47° concorso nazionale della Bontà Sant’Antonio di Padova. Si tratta della modicana Carola Maria Scorciapino della V classe dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica, alla quale è stato conferito, il premio per essersi classificata prima nella sezione narrativa del concorso nazionale, organizzato dall’Arciconfraternita di Sant’Antonio, con il patrocinio del Provincia e del Comune di Padova, della conferenza Episcopale Italiana e della Federazione Istituti di Attività Educative. Il tema del concorso “Il mondo che vorrei, racconta a Papa Francesco il futuro che immagini e per il quale vorresti impegnarti”: 1483 opere partecipanti, delle quali 1036 delle scuole primarie, 312 delle scuole secondarie di I grado, 105 delle scuole secondarie di II grado, 23 Multimediali di singoli o gruppi, 7 fuori concorso, provenienti da 53 Comuni, di 42 Province in 17 Regioni coinvolgendo 71 diverse istituzioni educative. Parole di orgoglio sono state espresse dagli assessori, i quali si sono compiaciuti con Carola per quello che è riuscita a ottenere, che la proietterà, con molta probabilità, in un percorso futuro di grandi attese. Siamo orgogliosi che una giovane modicana possa portare alto il nome della Città di Modica. Grazie anche ai genitori che con i loro sacrifici sono riusciti a dare un’impronta importante per raggiungere questo traguardo. L’augurio che tanti altri giovani, possano riuscire a raggiungere traguardi importanti come quello di Carola, perché come hanno dichiarato la dirigente scolastica, Concetta Spadaro e le insegnanti Patrizia Petriliggeri, Yvelise Sparacino e l’Asacom, Loredana Scifo, bisogna sempre di più credere e puntare sui giovani, perché rappresentano il nostro futuro.

