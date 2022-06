Opera Festival, 17-21 agosto a Milo si celebra la natura dell’Etna

La seconda edizione Opera Festival, che si terrà a Milo dal 17 al 21 Agosto è un progetto prodotto da Associazione Musiculture e lanciato in live streaming su tutti i canali social per promuovere i paesaggi e la produzione musicale in Sicilia. Milo, paesino etneo quasi nascosto e poco battuto dalle migliaia di turisti che ogni anno affollano le cime dell’Etna, ci sarà l’opportunità di conoscere un territorio incantato e quasi sconosciuto, sotto le pendici orientali del vulcano dove Franco Battiato trascorse più della metà della sua vita, eleggendo Milo come “suo posto nel mondo” lontano dal frastuono del successo e in pace con la natura.

Il borgo alle pendici dell’Etna farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali tra albe musicali in antiche vigne e concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare. Tanti gli artisti dal respiro internazionale e contemporaneo tra cui Alina Pash, Oklou, Mykki Blanco, Ditonellapiaga, Soichi Terada, Yin Yin, Dov è Liana, Nziria, SKYH1 & Mika Oki.

Tra gli interpreti, dopo il successo dei primi due episodi che hanno visto coinvolti la band catanese Cratere Centrale nella magica ambientazione di Radice Pura, l’orto Botanico ai piedi dell’Etna, e Sergio Beercock, artista anglo-italiano che ha realizzato il suo show sullo sfondo dei suggestivi territori agricoli etnei arriva la performance di Ginevra Nervi, ambientata all’interno della Grotta della Neve. Un luogo unico, incantato e misterioso in cui le note di Ginevra Nervi si fondono con la natura. La ricerca musicale di Ginevra Nervi è basata sull’esplorazione timbrica vocale mediante tecniche di manipolazione che incontrano i suoni della natura. Ginevra Nervi è una sorta di anomalia nel campo delle musica sperimentale ed elettronica, compositrice, musicista e cantautrice, l’artista fa scorrere e fluire la scrittura delle sue canzoni e delle sue produzioni tra suoni di ogni tipo, con un approccio multidisciplinare. La performance di Ginevra Nervi per Opera Series è sorprendente e potente. I suoni dell’artista esplodono con tutta la loro forza nel paesaggio etneo e si amplificano all’interno della suggestiva cavità vulcanical. Opera Festival vuole essere un’esperienza immersiva non solo musicale ma anche naturalistica, un’occasione per vivere la bellezza del paesaggio etneo in modo inedito. Il programma (presto disponibile on line) prevede anche conferenze, laboratori, attività all’aperto, degustazioni di vini e attività collaterali per scoprire e conoscere il territorio.

Il progrmma:

Mercoledì 17 Agosto

Cratere Centrale live set, SKY H1 + Mika Oki, Turbo Sud

Giovedì Agosto 18

Castigamatti, DJ Rou and many more

Venerdì Agosto 19

Blatta, Dov’è Liana, Ela Minus, Jossy Mitsu, La bek, Reptant, Roza Terenzi, Soichi Terada live, YīN YīN

Sabato Agosto 20

Andrea Belfi, Ayce Bio (Funclab Collective), Brain De Palma, Ditonellapiaga, Fabio della Torre, Giammarco Orsini, Mykki Blanco, So-Fi and many more

Domenica Agosto 21

Alina Pash, Fluidae Collective, Louise Chen, Nziria, Oklou, Paula Tape

