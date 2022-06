“Memorial Silvio Signorelli”, si afferma Multicar di Vittoria

Grande affermazione per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine al V memorial Silvio Signorelli – Giornata azzurra, disputatosi ieri a Palermo, in occasione della Festa della Repubblica. Quinta vittoria stagionale per il ciclista Giuseppe Carmeni tra gli Allievi che continua a risultare incontenibile per gli avversari. L’alfiere della squadra gialloblù sembra avere trovato la migliore condizione e inanella un successo dopo l’altro. Da segnalare anche l’ottima quarta posizione di Nunzio Fallo e l’ottavo posto di Donato Firullo. Bene hanno fatto anche Danilo Trovato e Giuseppe Garofalo che, assieme ad Emanuele Cataudella, si sono messi a disposizione dei compagni di squadra per arrivare al risultato finale, il trionfo di Carmeni. Questi i risultati maturati nelle altre categorie: negli Esordienti di primo anno, secondo posto per Salvo Caruso; negli Esordienti di secondo anno, quarto Matteo Verdirame e settimo Corrado Spataro. Una gara tutta in pianura con numerosi attacchi e vari tentativi portati dagli atleti in maglia gialloblù. Ad accompagnare il gruppo il vicepresidente Giuseppe Massaro e il diesse Gianpiero Pitino. “Stiamo riscontrando sempre di più – dicono entrambi – il fatto di potere contare su una squadra affiatata e consapevole dei propri mezzi. E questo, alla lunga, sta facendo la differenza. Ora, domenica 5 giugno, ci sarà un’altra gara in provincia di Messina mentre il 19 giugno saremo in trasferta oltre lo Stretto, esattamente in Umbria”. Soddisfatto anche il presidente Carmelo Cilia: “Si cresce sempre di più e questo è l’importante”.

