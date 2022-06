Le parole di Nicastro sulla riconferma all’Avimecc Volley Modica

Dopo il comunicato dell’Avimecc Volley Modica sulla conferma di Salvatore Nicastro come Scout Man anche nella prossima stagione, sono arrivate le dichiarazioni del diretto interessato su questo rinnovo e sulla stagione che ci si appresta a preparare.

L’esperienza con D’Amico è stata forte, Nicastro è cresciuto tanto e specifica come: “Sicuramente questo è stato un anno pesante ma anche ricco di soddisfazioni. Quando ci sono questi momenti di formazione e di crescita è un piacere lavorare e crescere. Tutti i dati raccolti in questi mesi sono stati sempre richiesti da mister e ragazzi per capire l’andamento della stagione e fa piacere quando il tuo lavoro viene così gratificato”.

“Il primo anno era un meccanismo da collaudare ma per il prossimo anno saremo pronti ad alzare l’asticella e a migliorare tutti insieme anche nello studio dei dati statistici, nostri e degli avversari”.

Sulla conferma al fianco di D’Amico: “Questo sarà il mio quarto anno a Modica e lavorare con questo Staff e con questa Dirigenza è stato il motivo per cui non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta di rimanere uniti. Mi ritengo fortunato perchè posso fare il lavoro che mi piace e che ho sempre voluto fare, con la soddisfazione di una costante crescita”.

