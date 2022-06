Pozzallo. Pescatori protestano durante comizio del sindaco

Per qualcuno è stata una sorta di strategia politica, per altri una giusta manifestazione. Sta di fatto che un gruppo di pescatori hanno inscenato una protesta nella principale piazza di Pozzallo, nel corso il comizio del sindaco, Roberto Ammatuna, che non avrebbe mantenuto le promesse fatte riguardo alla vicenda dell’insabbiamento del porto.

La problematica dell”insabbiamento porto va avanti da decenni ed anche le amministrazioni che hanno preceduto Ammatuna non sono state capaci di risolvere il problema. La protesta, insomma, vale contro Ammatuna e i suoi predecessori ma attuata domenica, come spiegano alcuni pescatori, perché è lui il sindaco in carica.

