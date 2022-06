Ponte Ippari Vittoria. La Cna controreplica a Piazza

“Il nostro intervento sulla viabilità ha creato un po’ di fastidio. In particolare, il commissario del Libero consorzio, dott. Salvatore Piazza, in una breve nota, oltre a risentirsi un po’ ha messo in evidenza un piccolo catalogo di attività e di impegni che l’ex Ap ha fatto e intende fare per Vittoria. Facciamo sommessamente notare che questo breve elenco non è altro che la normale attività che l’ex Ap ha svolto e deve svolgere in questo pezzo di provincia. E poi, chi amministra non si deve, secondo noi, risentire quando è sollecitato positivamente. Ad essere giustamente risentiti sono i cittadini e le imprese di questa terra che da oltre quattro anni hanno un tratto della Sp 18, Vittoria-Santa Croce Camerina, in quelle condizioni”. E’ il gruppo dirigente della Cna di Vittoria a controreplicare alle affermazioni del capo dell’amministrazione dell’ente di viale del Fante. “Vogliamo ricordare che nell’agosto del 2020, come Cna – continua la nota del coordinamento cittadino – salutammo positivamente il bando per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte. Così come salutammo positivamente l’aggiudicazione del progetto all’operatore ‘Antomar Engineering Srl’. All’epoca si disse che l’avvio della progettazione doveva consentire di procedere celermente ai lavori di messa in sicurezza. Da allora sono passati altri due anni e la condizione del ponte e della carreggiata è sempre la stessa. Invitiamo, gentilmente, il dott. Piazza a fornire (non a noi ma alla comunità vittoriese) un cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione del ponte in modo da avere, finalmente, chiarezza sui tempi di riqualificazione di questa piccola infrastruttura. In fondo, il segreto è tutto qua. Sapere quanto ancora ci sarà da aspettare”.

