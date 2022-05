Vicenda stadio a Modica. La politica locale e regionale latita

La vicenda del polisportivo comunale di Piazzale Caitina è al centro delle polemiche, soprattutto ora che il Modica Calcio ha conquistato l’Eccellenza che, di fatto, non consentirebbe più, a meno di sostanziali modifiche, di giocare al “Vincenzo Barone”.

“È assolutamente vero che l’amministrazione uscente non ha curato assolutamente il settore sportivo a Modica limitandosi, e non sempre, all’ordinario – dice il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro -. Occorre tuttavia fare presente che anche l’attuale maggioranza di centrodestra che governa la Sicilia non brilla di diversa luce.

Infatti, su mia segnalazione, all’Ars era stato pure presentato un emendamento a firma dell’on. Di Pasquale ed altri con il quale si voleva prevedere nella legge finanziaria 2022 un finanziamento per il campo sportivo di Modica “Pietro Scollo”. Emendamento che il centrodestra al Governo ha rigettato.

Date queste premesse, la logica conclusione a cui occorre arrivare è che per poter vedere il Modica Calcio utilizzare un impianto sportivo moderno e funzionale, occorre un radicale cambio di maggioranza politica sia a Modica come a Palermo”.

