Bambini orfani del Donbass. Sostegno del Lions Club Modica

Il Lions Club Modica è prontamente intervenuto nel sostegno degli orfani ucraini che da pochi giorni sono alloggiati a Modica a villa Tasca nel “villaggio del Magnificat” della comunità Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. I soci del Lions Club di Modica hanno donato giocattoli, materiale di cancelleria, ombrelloni, giochi di spiaggia, alimentari e beni di primo conforto. Il gruppo ucraino è composto da ragazze e ragazzi tra 8 e 16 anni con due educatrici ed è impegnato in corsi di italiano, in attività di animazione e di svago anche grazie all’utilizzo dei giochi e dei materiali donati dal Lions Club Modica per consentire un sereno soggiorno lontano dalla guerra. “I Lions ancora una volta sono al centro della città e dei suoi bisogni con un’attività di solidarietà per i bambini venuti a Modica del Donbass – spiega Aurelio Boncoraglio presidente del Lions Club Modica – a cui abbiamo dato pronta assistenza con la donazione di materiali ed alimentari. Durante gli incontri abbiamo appreso le problematiche che hanno vissuto questi ragazzi ed è stato un arricchimento, nella semplicità dell’incontro, anche per noi”. La solidarietà del Lions Club di Modica proseguirà con altre iniziative a sostegno dei ragazzi ucraini accolti a Villa Tasca. Il gruppo proviene da una cittadina tra Donesk e Mariupol, dove imperversa la guerra, ed è giunto a Modica grazie alla rete della comunità Giovanni XXIII con una intesa tra il Ministero degli Esteri, la CGIL, il sindacato polacco Solidarnosc ed il Movimento 5 Stelle che ha finanziato il volo charter dalla Polonia. L’evacuazione, autorizzata dal governo ucraino, è stata organizzata dalla rete diplomatica italiana in Ucraina e Polonia che ha interloquito con i Ministeri ucraini e polacchi per la messa in sicurezza dei bambini senza famiglia.

Salva