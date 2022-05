Scoglitti. Rimossa la carcassa di capodoglio in decomposizione

Conclude le operazioni di rimozione della carcassa di capodoglio di circa 15 metri spiaggiata il 26 luglio dello scorso anno sull’arenile di Scoglitti. Le operazioni svolte dai vigili del fuoco di Ragusa sono iniziate all’alba e si sono concluse dopo qualche ora.

La carcassa è stata prelevata con una gru e trasportata con un mezzo pesante in un terreno dove è stata sotterrata. Il responsabile del Museo di Storia naturale di Comiso, Gianni Insacco sta lavorando al prelievo di alcune parti della carcassa (tessuti , mandibola e denti) per poter effettuare alcune analisi scientifiche sull’animale e cercare di stabilire età, provenienza e cause del decesso. A Scoglitti hanno operato la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile, i responsabili dell’ufficio veterinario dell’Asp che hanno autorizzato le modalità di smaltimento della carcassa.

