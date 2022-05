Modica. Disservizi idrici zona Gisirella per interruzione energia elettrica

Disservizi nell’erogazione idrica nel quartiere Dente e in c.da Gisirella a Modica , a causa dello stacco di energia elettrica giorno 1° giugno 2022 dalle ore 8.00 alle ore 16.30, da parte del servizio Enel. Poiché in detta contrada insiste il Pozzo “Di Giacomo” di proprietà di questo Ente, i disservizi potrebbero interessare anche la via Vanella 71 – 72 e 73, Via O. G. Pluchino, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe. La situazione dovrebbe normalizzarsi nel pomeriggio dello stesso giorno o al massimo l’indomani.

