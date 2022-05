Rimozione cetaceo a Scoglitti. Riunione urgente in Prefettura

Nella mattinata odierna, su richiesta del Sindaco di Vittoria, è stata convocata in via d’urgenza, presso la Prefettura di Ragusa, una riunione tecnica al fine di esaminare la situazione determinatasi a seguito del recente rinvenimento di un cetaceo sull’arenile di Scoglitti, per prevenire e contrastare pericoli per l’igiene e la salute pubblica.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Giuseppe Ranieri, hanno partecipato il Sindaco di Vittoria, in qualità anche di autorità locale di protezione civile, il Comandante dell’Ufficio della Capitaneria di Porto di Scoglitti, il Comandante della Polizia Locale di Vittoria, il Direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’A.S.P., il Direttore del Museo di Storia Naturale di Comiso.

Nel corso dell’incontro, sentito anche il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono state esaminate le modalità di rimozione e smaltimento della carcassa, rese particolarmente difficoltose dalle notevoli dimensioni e dal peso del cetaceo, peraltro in via di decomposizione.

Al riguardo, considerata l’urgenza di procedere al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica da ogni potenziale minaccia e/o pericolo, è stato deciso di programmare un immediato sopralluogo tecnico congiunto con la partecipazione, oltre che dei partecipanti alla riunione, anche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per valutare la natura degli interventi di rimozione percorribili con le risorse tecniche e strumentali in campo da parte degli enti competenti.

