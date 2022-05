Filippine. Mercantile collide con un peschereccio: 8 dispersi

La guardia costiera filippina ha riferito che stanno cercando in mare otto membri dell’equipaggio di un peschereccio che è affondato al largo della provincia di Palawan dopo essere entrato in collisione con una nave mercantile. Il portavoce, il commodoro Armand Balilo, ha detto che la collisione è avvenuta alle 18:00 ora locale a 26 chilometri a nord-est dell’isola di Maracanao, e che 13 dei 21 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. Balilo ha affermato che il mercantile MV Happy Hiro battente bandiera delle Isole Marshall non è stato danneggiato e che l’equipaggio ha contribuito a recuperare i pescatori sopravvissuti dopo essersi scontrato con il peschereccio. L’incidente, segue quello avvenuto il 23 maggio scorso quando un traghetto che trasportava più di 130 passeggeri e membri dell’equipaggio ha preso fuoco mentre navigava sull’isola principale di Luzon, in cui sono morte 10 persone.

Salva