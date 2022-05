Nigeria. La chiesa annuncia distribuzione cibo: finisce in tragedia

Alcuni erano accampati dal giorno prima per essere i primi a ricevere le derrate alimentari che chiesa cattolica della cittadina di Port Harcourt aveva previsto di distribuire l’indomani alla popolazione della regione nigeriana di Rivers. Centinaia di persone si erano accalcate in attesa che le porte della chiesa si aprissero a tanta benevolenza. Una distribuzione che avrebbe dovuto iniziare verso le 9,00 del mattino che purtroppo si è trasformata in tragedia. Alcune persone impazienti per la lunga attesa hanno perso la testa e dopo aver sfondato i cancelli d’ingresso si sono precipitate all’interno della chiesa. Una folle precipitosa rincorsa verso il cibo che ha scatenato la tragedia con un bilancio di 31 persone rimaste schiacciate nella calca originatasi. “Stiamo indagando per individuare le persone che hanno causato il grave episodio” ha detto Grace Iringe-Koko sovrintendente di polizia. La Nigeria non è nuova ad episodi del genere. Tragedie simili, si sono verificate negli ultimi anni in diverse parti del paese africano che includevano distribuzione di cibo da parte delle comunità caritatevoli internazionali, incluso un programma di aiuti alimentari organizzato tempo fa nello stato del Borno settentrionale. Anche lì per una decina di persone finì male.

