Sarà Modica-Comiso la finale di Coppa Italia di Promozione. I vedearancio hanno battuto oggi la Leonfortese per tre a zero e, dunque, raggiungono il Modica che già domenica scorsa aveva conquistato la finale. Il Comiso, oltre a giocarsi la coppa, ha ottenuto il salto in Eccellenza. Com’è noto i rossoblu sono stati già promossi sul campo per cui, nel caso in cui dovessero vincere la Coppa, il Comiso avrebbe diritto al salto di categoria.

