Modica, commemorato l’Eccidio di Passo Gatta

Commemorato oggi il 101° anniversario dell’eccidio di Passo Gatta a Modica. Una strage occultata dalle autorità del tempo e rimasta, infatti, senza autori e mandanti. Due corone sono state deposte. una in Via Roma per conto di Cgil, Cisl e Uil e l’altra nella zona del Consolo, dove si trova il monumento dedicato alle vittima, da parte dell’amministrazione comunale rappresentata da sindaco facente funzioni, Saro Viola, e dall’assessore Maria Monisteri. Salvatore Terranova della Cgil ha preannunciato un convegno il prossimo mese di settembre, organizzato dalle tre sigle sindacali, che approfondirà la vicenda “storica” registratasi il 29 maggio del 1921, quando per mano fascista perirono sette operai che manifestavano contro ingiustizie, l’ arroganza dei latifondisti reazionari e soprusi. Hanno, poi, preso la parola Giorgio Bandiera, della Uil, che ha auspicato il coinvolgimento delle scuole dal prossimo anno, e Vito D’Antona, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Partigiani. Ha concluso l’appuntamento Saro Viola. Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

