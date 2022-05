Colombia al voto. Gustavo Petro per il cambiamento

Il candidato alla Presidenza della Colombia, Gustavo Petro, della coalizione di sinistra, Patto Storico, è andato di buon mattino a votare al primo turno delle elezioni elettorali. Sindaco di Bogotá, secondo i recenti sondaggi, lo indicherebbero favorito dall’elettorato colombiano. Dopo aver espresso il suo voto, Petro ha dichiarato che lui assieme a Francia Márquez rappresentano la volontà di cambiamento del Paese. “Confido che questa coalizione formerà la maggioranza del prossimo governo della Colombia”, ha detto. Non prima di aver ricordato che la Colombia si trova di fronte a due alternative: lasciare le cose come stanno, che a suo avviso significa più delinquenza, corruzione, violenza e fame, o votare per condurre la Colombia verso una prospettiva di pace, prosperità e democrazia per il popolo. Elezioni partecipate, nonostante l’inclemenza del tempo specie nella capitale Bogotà, che stanno procedano normalmente, senza proteste o particolari disordini nello stato sudamericano. Petro, in attesa che vengano annunciati i primi risultati del voto, aveva nei giorni scorsi in campagna elettorale più volte invitato i suoi connazionali a scommettere sulla svolta politica radicale. Una sua vittoria al primo turno, fatto storico per la Colombia, da sempre in mano alla destra, lancerebbe un segnale forte in vista del probabile ballottaggio con la coalizione al governo del presidente Ivan Duque Marquez.

