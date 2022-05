Viaggio negli iblei, domenica appuntamento a Scicli

I luoghi che si incontrano e che diventano parte integrande delle location dove si svolgono gli appuntamenti di un viaggio unico, com’è quello del Tour Letterario degli iblei che dopo la pausa invernale, riprende il suo ciclo di presentazioni. Domenica sarà la volta di Scicli, dove alle ore 18,30 al circolo Vitaliano Brancati sarà presentato il libro Viaggio negli iblei, i luoghi degli scrittori, di Andrea Guastella e Stefano Vaccaro, finanziato grazie alle decurtazioni dei deputati all’Ars del Movimento 5 Stelle. La presentazione vedrà la conduzione di Stefania Campo e le letture di Massimo Leggio. “Proprio Vitaliano Brancati – commenta Stefania Campo – sarà uno degli autori di cui si parlerà domenica pomeriggio, poi focalizzeremo la nostra attenzione su Vincenzo Consolo, Pier Paolo Pasolini, Elio Vittorini, Piero Guccione e lo stesso Andrea Camilleri che nonostante non abbia mai scritto nulla sulla provincia iblea resta comunque una importante presenza letteraria nel nostro territorio. Per quanto riguarda il maestro Guccione, invece, oltre ad essere stato un importantissimo pittore, ha scritto per anni nel Giornale di Scicli”. Un progetto ed un libro in particolare che stanno dando l’opportunità di mettere sotto i riflettori il nostro territorio anche dal punto di vista di una ricchissima bibliografia, relativa non solo agli scrittori che sono nati e vissuti in provincia di Ragusa ma anche di tutti coloro che avendola visitata, ne hanno parlato. Spesso la Sicilia letteraria viene infatti identificata con il verismo catanese di Verga, Capuana e De Roberto o con le tre personalità geniali agrigentine, Pirandello Camilleri e Sciascia, o ancora con la Palermo gattopardiana di Tommasi di Lampedusa. Troppo spesso si dimentica il sud-est, con i grandi autori che lo hanno caratterizzato. Questo libro ha voluto colmare anche questo vuoto.

