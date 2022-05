Modica. Lucia Azzolina presenta il suo libro venerdì prossimo

L’ Iniziativa, assunta dalla sezione Cultura del Consorzio di Tutela di Cioccolato di Modica Igp in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Modica – Assessorato alla Cultura, mira a conoscere la storia di uno dei personaggi emergenti, recentemente espressi dalla Sicilia nel Governo del Paese, alla guida del delicatissimo Ministero dell’Istruzione.

Lucia Azzolina racconta il viaggio che la porta dalla provincia di Siracusa fino al ministero di viale Trastevere, sempre zaino in spalla. È la scuola a tenere uniti i suoi due mondi: la precaria, poi passata di ruolo, con due lauree che attraversa l’Italia per andare a insegnare e la ministra che governa la scuola nel primo anno dell’emergenza. La battaglia per riportare a scuola i suoi studenti, perché i ragazzi in classe “sorridono anche con la mascherina”. I concorsi per avere docenti formati e selezionati. Le polemiche, le minacce, la vita sotto scorta. Il sessismo della politica, la solitudine, la dittatura dei clic.

Il libro, edito Baldini + Castoldi, è impreziosito dalla prefazione di Liliana Segre, dalla quale è tratta la citazione presente nella copertina :«Non c’è dubbio che la migliore risposta ai detrattori è quella della serietà, dell’impegno, della competenza, dello spirito di servizio e di riforma.»

La presentazione Venerdì 3 giugno alle ore 10:00, presso l’Auditorium del Palazzo della Cultura di Modica , il programma, dopo i saluti istituzionali, di Concetta Spadaro Dirigente Scolastico, di Veronica Veneziano Dirigente Scolastico, e di Grazia Dormiente Direttore Culturale del Consorzio. L’evento sarà introdotto e moderato dalla Dottoressa Maria Monisteri.

Alla fine dell’evento , nel salone “Principe Ranieri” del Museo del Cioccolato è prevista una degustazione di cioccolato di Modica Igp, in abbinamento con il Moscato di Noto “Baroque” della Cantina di Rudinì; a tutti i presenti sarà offerta in dono una barretta di cioccolato di Modica Igp, con incarto dedicato all’evento.

Salva