Ruffino. “Si intitoli una via di Modica a Peppe Drago”

Il 21 Settembre 2016 è venuto a mancare Giuseppe Drago, per tutti Peppe. Qualsiasi cittadino modicano se non lo ha conosciuto, ha collegato questo nome ad un grande esempio di politico e uno dei più celebri che la città abbia mai avuto insieme a pochi altri. Fu infatti Sindaco, Assessore e Presidente regionale, Deputato e Sottosegretario in alcuni Governi nazionali. La sua fama è estesa non solo in Modica dove risiedeva, ma in tutta la Provincia e Regione, non solo per i suoi incarichi politici ed istituzionali che lo videro protagonista per parecchio tempo, ma anche per la sua affabilità e correttezza nello stare tra i suoi concittadini che lo sostenevano ogni volta che si presentava a loro per rappresentare un territorio. Fu intuitore, con altri, della importanza di promuovere la zona SUD-EST della Sicilia, come visione e come programmazione. Ancora oggi lo si ricorda con grande commozione e nostalgia di aver avuto un grande uomo e politico figlio di questa parte della Sicilia. A tal proposito il Consigliere Comunale di Modica Alessio Ruffino chiede di poter dedicare una via di Modica a Drago, mettendo il suo nome e cognome nella carta toponomastica di Modica e intitolarla Via Peppe Drago. Il processo, prosegue Ruffino, prevede normalmente che siano trascorsi 10 anni dalla morte del candidato e che ci sia una istruttoria burocratica che passi non solo dal Comune ma anche dalla Prefettura. Così come sono state fatte delle eccezioni, e a furor di popolo, conclude il Consigliere Ruffino, credo che sia arrivato il momento di poter procedere ad iniziare questo iter.

