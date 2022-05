Ragusa. Avviati due cantieri di servizio

Il 25 maggio scorso sono stati avviati a Ragusa due cantieri di servizio che avranno la durata di tre mesi. I progetti, istituiti e finanziati con Decreto dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, rappresentano una prosecuzione dei progetti avviati nel 2020 che la Regione ha inteso rifinanziare a favore degli enti che avevano completato i primi progetti.

Il primo cantiere di servizio riguarda la custodia, la vigilanza e la pulizia dei bagni all’interno dei Giardini Comunali di Ibla e della Villa Margherita ed è rivolto a 20 beneficiari. L’importo del progetto è di € 58.688,43.

Il secondo progetto riguarda la custodia, la vigilanza e la pulizia dei bagni all’interno dei Giardini di via Stiela, di Via Archimede ed è rivolto a numero 15 beneficiari per un importo di € 35.666,88.

I lavoratori destinatari dei due progetti hanno dapprima frequentato un corso di formazione e, previa consegna dei dispositivi di sicurezza, sono stati avviati al lavoro con il coordinamento del Settore 5° – Ambiente mentre la parte amministrativa, inclusa la richiesta di finanziamento alla Regione Sicilia, è in capo al Settore Servizi Sociali. Non può sfuggire il significato sociale.

L’espletamento dei progetti consentirà a n. 35 persone di lavorare per 3 mesi a Comune di Ragusa di beneficiare dell’opera di questi soggetti nella gestione di servizi pubblici senza alcun esborso per le casse comunali

